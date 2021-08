Covid Marche, 46 casi positivi nelle ultime 24 ore | Password Magazine

REGIONE – Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 46 casi positivi su 737 tamponi totali effettuati: 331 effettuati nel percorso diagnostico/screening (100 tamponi Antigenici Screening con 10 positivi da sottoporre al tampone molecolare) con tasso di positività del 13,9%, 443 del percorso guariti. Secondo quanto riporta il Servizio Sanità della Regione Marche, i 46 nuovi casi comprendono 8 sintomatici, 19 contatti domestici, 12 contatti stretti di caso positivo, 2 contatti in ambiente di vita/socialità, 1 contatti in setting lavorativo, 2 extra regione, mentre per 2 casi è in corso l’approfondimento epidemiologico.

Dei 55 ricoverati (+4), 6 sono in terapia intensiva, 8 in semi intensiva (+1), 41 in reparti non intensivi (+3), 6 i pazienti in pronto soccorso. Non sono stati riscontrati decessi rispetto alla giornata di ieri, mentre è stato dimesso un paziente. I casi di isolamento domiciliare sono 4.153, di cui 2.605 asintomatici e 1.548 sintomatici. Il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti è di 77.79.

C.P.