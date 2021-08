Covid Marche, 69 nuovi casi su 747 tamponi nelle ultime 24 ore | Password Magazine

REGIONE – Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 69 casi di coronavirus, su 747 tamponi totali, con un tasso di positività del 19,4%: 356 i tamponi del percorso diagnostico/screening (di cui 64 tamponi Antigenici Screening con 2 positivi da sottoporre al tampone molecolare), 391 del percorso guariti. Secondo quanto riporta il Servizio Sanità della Regione MarcheI 69 nuovi casi comprendono 15 sintomatici, 24 contatti domestici, 18 contatti stretti di caso positivo, 1 contatto in ambiente di vita/socialità, 3 contatti in setting lavorativo, 2 extra regione, e per 6 casi è in corso l’approfondimento epidemiologico. I ricoverati in totale sono 45, di cui 7 in terapia intensiva (+1), 2 in semi intensiva (-3), 36 in reparti non intensivi (+2), mentre 14 sono i pazienti al pronto soccorso. Non sono stati registrati decessi.