Covid, muore il consigliere comunale Pino Gullace | Password Magazine

JESI – È morto Pino Gullace, consigliere comunale di Jesiamo. Da poco più di una settimana era ricoverato all’ospedale Carlo Urbani di Jesi a causa del covid, le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni tanto da richiedere il ricovero in terapia intensiva. Aveva 72 anni.

«Il Covid si è portato via Pino Gullace, consigliere comunale, ma prima ancora persona buona, leale, sincera – sono le parole del sindaco Massimo Bacci -. Ha lottato come un leone, assistito in maniera encomiabile dal personale sanitario del Carlo Urbani. Alla fine si è arreso, lasciandoci attoniti.

Lo ringrazio di cuore per il sostegno disinteressato che in questi 9 anni di strada insieme ha sempre mostrato, ascoltando e prendendosi a cuore i problemi anche più marginali che gli segnalavano i cittadini, confermandosi un uomo sensibile e soprattutto un vero amico. Ciao Pino!».