Covid, ospedale Ancona strapieno. Al Carlo Urbani di Jesi 105 pazienti covid | Password Magazine

ANCONA – Carovane di ambulanze in fila per ore con a bordo pazienti covid ma l’ospedale è pieno e i mezzi vengono dirottati altrove. Accade all’ospedale di Torrette che è strapieno, con il primario del Pronto soccorso costretto ad informare il 118 dell’impossibilità di accettare altri pazienti.

Sono 147 i pazienti covid attualmente presi in cura nella struttura anconetana (tra terapia intensiva, semintensiva, reparti non intensivi e persone in attesa al Pronto soccorso) su oltre 700 pazienti in tutte le Marche. La direzione sta creando nuovi posti letti covid , ma la situazione è ancora di massima emergenza Alcuni malati sono stati trasportati a Civitanova Marche. Nei giorni scorsi anche l’ospedale di Fermo ne aveva accolti altri. Anche il Carlo Urbani di Jesi è stracolmo con 105 pazienti presi in cura: i pazienti positivi in Pronto soccorso sono 26, 15 in terapia intensiva, 12 in terapia semi intensiva e 52 in reparto covid. Alcune ambulanze con pazienti covid a bordo sono state dirottate verso altri nosocomi marchigiani.