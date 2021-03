Covid, Pronto soccorso affollati. Sale il numero dei pazienti in terapia intensiva | Password Magazine

Cresce nelle Marche il numero dei ricoverati. Secondo il bollettino fornito dal servizio Sanità della Regione, i pazienti in terapia intensiva nei nosocomi marchigiani nelle ultime 24 ore sono saliti da 146 a 152: 40 a Pesaro Marche Nord (+1), 35 ad Ancona Torrette (-3), 16 a Jesi, 26 all’ospedale Covid di Civitanova Marche (+6), cinque a Senigallia (+1), 15 a Fermo, 14 a San Benedetto del Tronto ed uno ad Ascoli Piceno (+1). Dato in salita anche nei reparti covid non intensivi con pazienti passati dai 556 di ieri a 571, così distribuiti: 53 a Marche Nord, 76 ad Ancona Torrette, 57 all’Inrca di Ancona, 20 all’Inrca di Fermo, 7 a Pesaro Spdc, 78 a Jesi, 31 a Senigallia, 12 a Fabriano, 42 a Macerata, 14 all’ospedale Covid di Civitanova Marche, 34 a Camerino, 59 a Fermo, 60 a San Benedetto del Tronto, 8 ad Ascoli Piceno e 20 alla Casa di Cura Villa Serena di Jesi. Aumentano di 16 unità nelle Marche anche i pazienti in attesa di ricovero al Pronto soccorso: sono in tutto 151 di cui 28 a Marche Nord, 23 al Torrette di Ancona, 27 a Jesi, 18 a Civitanova Marche, 8 a Urbino, 4 a Senigallia, 6 a Fabriano, Macerata 15, Fermo 11, Ascoli 6, San Benedetto 5.

I ricoveri nelle aree semi intensiva sono invece scesi da 205 a 197 (79 all’ospedale Marche Nord, 21 a Torrette, 15 a Senigallia, 12 a Jesi, otto a Macerata, 8 a Civitanova Marche, 28 all’ospedale Covid di Civitanova Marche, 4 a Fermo, 12 a San Benedetto del Tronto e 10 ad Ascoli Piceno) mentre i casi ospitati in strutture territoriali passano da 241 a 239. Sono in tutto 920 le persone ricoverate nelle Marche per covid.