Covid, quasi 1500 i dimessi e guariti. Per alcuni rientro a casa a Pasqua

REGIONE – Il Gores anche a Pasqua continua ad aggiornarci sulla situazione virus nelle Marche. Non c’è solo il bollettino quotidiano dei morti ma anche storie di rientri a casa, alcuni anche molto commoventi. Sono 1489 le persone guarite e dimesse, alcune di loro hanno potuto proprio rivedere oggi i loro cari. Come è accaduto a un 40enne che, dopo essere stato ricoverato a Torrette dopo aver contratto il covid, è stato riaccompagnato oggi dalla sua famiglia a Cagli, trasportato da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Un momento di commozione, gioia, festa.

In calo i ricoverati nelle terapie intensive marchigiane, attualmente 114. Sono 249 invece quelli in area semintensiva, 475 in area non intensiva, 225 nelle strutture post-critiche.

Al Carlo Urbani di Jesi, per uno sguardo sul nostro territorio, ci sono 11 persone in terapia intensiva, 12 in semintensiva, 60 nel reparto covid non intensivo.