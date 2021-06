Covid, slitta ancora la decisione su riapertura delle discoteche | Password Magazine

Slitta ancora l’apertura delle discoteche. Lo riporta Ansa, da fonti governative: secondo quanto appreso dall’agenzia nazionale, la questione sarebbe stata affrontata a margine del Consiglio dei ministri ma non si sarebbe ancora arrivati a una decisione definitiva. Frena Palazzo Chigi, nonostante il via libera del Comitato tecnico-scientifico.

Discussa, però, la possibilità di riconoscere delle risorse – ovvero ristori – per le mancate entrate subite dall’intero settore fino ad ora che, a questo punto, rischia di non riaprire né il 3 luglio, come proposto dal centrodestra, né il 10, come suggerito dagli esperti del Cts.