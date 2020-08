Covid, terzo caso a Fabriano. Il sindaco: «Disposti nuovi controlli» | Password Magazine

FABRIANO – Covid, terzo caso positivo registrato a Fabriano negli ultimi giorni. Anche questa volta, a darne notizia è il sindaco Gabriele Santarelli: «Ci è stato comunicato un terzo positivo riconducibile allo stesso focolaio degli altri due già noti – si legge sulla sua pagina Facebook – In questo caso si tratta di un contagio avvenuto all’interno del nucleo familiare. Stiamo man mano riattivando le funzioni del COC per rispondere alle esigenze delle persone in quarantena. La Polizia Municipale su indicazione dell’Amministrazione e in accordo con le altre forze dell’ordine ha stilato un nuovo programma di controlli delle attività commerciali e dei locali pubblici.

Ricordiamo che indossare la mascherina nei locali al chiuso, aperti al pubblico, non solo è obbligatorio ma è anche una forma di rispetto verso gli altri».