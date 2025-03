Crime scene in Ateneo a Macerata.

Gli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Ancona a confronto con i giovani studenti di materie giuridiche.

Questa mattina, presso la sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata, i Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Ancona hanno tenuto un incontro con gli studenti universitari di materie giuridiche iscritti all’Elsa (European Law Students’ Association) di Macerata. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione di studenti nell’ambito della Crime Week 2025, evento nel quale i giovani studenti hanno approfondito, con vari esperti del settore, professioni specifiche delle scienze forensi. A fare da relatori all’incontro il Maresciallo Capo Maurizio Sticchi e il Vice Brigadiere Juri Perazzi, “tute bianche” della Sis del Provinciale di Ancona, veterani nel settore dei rilievi tecnici sulla scena del crimine, degli accertamenti di laboratorio finalizzati all’estrapolazione delle tracce del reato e della ricostruzione ex-post delle dinamiche criminogene, che possono avvalersi peraltro della strumentazione tecnologica all’avanguardia di cui sono dotati i laboratori forensi del Comando dei Carabinieri di via della Montagnola. Gli specialisti intervenuti hanno apprezzato l’entusiasmo e il vivo interesse della platea soprattutto allorquando hanno passato in rassegna alcuni casi di cronaca nera realmente accaduti, nei quali le indagini scientifiche portate a compimento dalla Sis di Ancona sono risultate determinanti per la risoluzione anche dei più efferati omicidi.