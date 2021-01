Crisi di governo, oggi Conte alla Camera | Password Magazine

Oggi alle 12, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà alla Camera dei Deputati le Comunicazioni sulla situazione politica in atto. Lo rende noto Palazzo Chigi.

Il premier, dopo l’uscita di Matteo Renzi (Iv) dalla maggioranza, si presenterà alle Camere, oggi a Montecitorio e domani a Palazzo Madama, per una votazione a “carattere fiduciario”.

Conte ha infatti scelto di non dimettersi ma di parlamentarizzare la crisi, preparandosi alla conta in Aula.

Una linea d’azione che è supportata sia da Pd che Movimento 5 stelle, senza tentare di recuperare i renziani.

Per avere maggioranza assoluta alla Camera occorrerà il favore di 315 deputati: Conte otterrà i numeri per andare avanti? Troverà appoggi, soprattutto al Senato, per dire che ha politicamente il sostegno delle Camere? Le prossime ore saranno determinati per comprendere quale sarà la direzione futura del Paese.