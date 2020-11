Croce Verde, al via raccolta fondi per acquistare dispositivi di protezione | Password Magazine

JESI – La Croce Verde di Jesi ha organizzato una raccolta fondi al fine di acquistare DPI (dispositivi di protezione individuale) e materiale per la sanificazione delle ambulanze, per far fronte all’emergenza COVID-19 e garantire assistenza alla cittadinanza a 360 gradi.

“Chiediamo a tutta la popolazione, alle aziende e a tutti coloro che hanno a cuore la nostra causa, di far sentire il loro sostegno con un atto concreto di solidarietà” così si appella la Croce Verde di Jesi alla cittadinanza.

E’ possibile trovare la raccolta fondi presso il sito: https://www.gofundme.com/f/9yyh4-croce-verde-jesi

A cura di Chiara Petrucci