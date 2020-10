Crognaletti nuovo presidente Giovani Imprenditori Confindustria Marche Nord | Password Magazine

JESI – L’Assemblea dei Giovani Imprenditori di Confindustria Marche Nord Territoriale di Ancona riunita in modalità telematica ha eletto ieri come nuovo Presidente per il triennio 2020-2023 Daniele Crognaletti, Amministratore Delegato di Autolinee Crognaletti di Jesi.

Un augurio e un incoraggiamento è arrivato dal presidente della territoriale di Ancona Pierluigi Bocchini che ha sottolineato l’importanza del Gruppo Giovani all’interno del sistema associativo «Mi piacerebbe pensare – ha detto – che il nostro gruppo giovani diventasse una sorta di Academy per gli imprenditori del futuro» e ha concluso con un invito alla coesione e all’unità: «Più saremo coesi, compatti nel portare avanti le nostre istanze, coerenti nella comunicazione verso l’esterno, più riusciremo a vincere le sfide che ci aspettano».

«Credo fermamente che noi giovani abbiamo un ruolo importante nel progettare il futuro del nostro territorio – ha dichiarato Crognaletti a caldo– non vogliamo essere visti come “rottamatori”, ma come promotori di idee innovative, senza dimenticarci chi prima di noi ha costruito con sacrifici le realtà dove oggi possiamo lavorare. E questo lo faremo anche all’interno di Confindustria, mettendoci a fianco dei senior, come propulsori di innovazione per la crescita degli imprenditori e delle nostre imprese».

Particolarmente apprezzato dai presenti l’intervento di Riccardo Di Stefano, presidente Giovani Imprenditori di Confindustria che non ha voluto mancare questa occasione per portare il suo saluto e le sue congratulazioni al neo eletto presidente e alla sua squadra

«Rappresentare un gruppo è una sfida meravigliosa – ha detto rivolgendosi a Crognaletti – e il tempo che deciderai di dedicare al movimento è un tempo prezioso. Confido che ti unirai alla sfida che abbiamo lanciato dal nostro palco: utilizziamo questa grave crisi che ci sta affliggendo come un’opportunità per cambiare. Lavoro, formazione e investimenti in infrastrutture sono una conditio sine qua non per ripartire. Su questo ci concentreremo nei prossimi mesi, seri nelle argomentazioni e determinati nelle richieste».

Durante il suo mandato Daniele Crognaletti sarà affiancato da otto membri del Consiglio Direttivo, anch’essi eletti questa sera dall’Assemblea: Paolo Dottori, (Calcola Servizi di Cupramontana), Giulia Fanesi (Pluservice di Senigallia), Chiara Filippetti (Filippetti srl Falconara Marittima) Massimiliano Mattoli, (Mattoli srl di Jesi), Michele Palmieri, (Semar di Castelfidardo), Giacomo Racugno, (Augusto srl di Jesi), Marco Romanini, (Simet di Serra San Quirico) e Michele Trillini, (Apra di Jesi).