Cruciverba, fumetti e ricette: il CTG Vallesina sui social per intrattenere e divertire

JESI – Continua l’impegno del CTG Vallesina di Jesi nel proporre iniziative anche durante il periodo di quarantena, nell’ottica di fare rete e coinvolgere la comunità con delle piccole attività da fare a casa.

Oltre al contest “Viaggiando da Casa…” e “A tavola con il CTG”, l’associazione jesina in collaborazione con il gruppo CTG Viaggiare Insieme 2020 di Fabriano pubblicherà periodicamente dei cruciverba sulla propria pagina Facebook (CTG Vallesina-Jesi).

Inoltre, ogni sabato e mercoledì, a partire dal 25 aprile, il CTG Vallesina proporrà sempre sui suoi canali social “CluAesis – Alla riscoperta dei misteri di Jesi”, un fumetto fotografico ambientato nel centro storico di Jesi e realizzato dall’associazione Artgrade. Dodici episodi in cui i due giovani protagonisti Bianca e Federico ripercorrono le vie della città e risolvono gli indovinelli lasciati da un anonimo misterioso, scoprendo bellezze culturali e tante curiosità.

Per finire, ogni domenica e giovedì sempre sulla pagina Facebook dell’associazione, saranno pubblicate le ricette ricevute per il contest “A tavola con il CTG”, nell’ambito dell’iniziativa #iostoacasa. «Abbiamo riscontrato una numerosa partecipazione di pubblico, in tanti ci hanno inviato gustose ricette della tradizione locale o di propria fantasia che alla fine andranno a comporre un bellissimo ricettario – spiega Maurizio Gualdoni, presidente del CTG Vallesina -. Siamo soddisfatti del riscontro ottenuto, questo ci dimostra che abbiamo colto nel segno. Crediamo che promuovere iniziative capaci di far sentire le persone meno sole, soprattutto in questo periodo, è un modo diverso di aiutare gli altri e di dare un contributo alla comunità. Un ringraziamento, infine, per la preziosa collaborazione al CTG Viaggiare Insieme 2020 e ad Artgrade».