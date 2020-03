Ctg Vallesina, rinviate le due rassegne a data da destinarsi

JESI – Sarebbe dovuta partire oggi ‘Viaggio nella nostra storia’, la prima delle due rassegne organizzate dal CTG Vallesina di Jesi e in programma per il mese di marzo. Già rinviata una volta a seguito delle recente ordinanze per il contenimento del Coronavirus, l’organizzazione fa sapere che anche l’appuntamento di oggi 7 marzo a Palazzo Bisaccioni è stato rinviato a data da destinarsi.

Questa la nota trasmessa dagli organizzatori:

«A seguito della nuova ordinanza ministeriale in merito all’emergenza Coronavirus, le due rassegne organizzate dal Centro Turistico Giovanile Vallesina “Viaggio nella Nostra Storia ” e “Ascolto…storie, profumi e sapori”, la prima con inizio 7 marzo la seconda 13 marzo a Jesi, sono rinviate con date ancora da definire. Sarà cura del Ctg Vallesina comunicare il nuovo calendario»