Ctg Vallesina, torna la rassegna «Viaggio nella nostra Storia» | Password Magazine

JESI – Ritorna l’appuntamento con “Viaggio nella nostra storia”, ciclo di incontri dedicato ai personaggi e ai luoghi di Jesi e della Vallesina nel corso dei secoli, promosso dal Centro Turistico Giovanile Vallesina Aps.

Come l’edizione dello scorso anno, anche la rassegna 2021 sarà in parte condizionata dall’impossibilità di tenere convegni, in ossequio alle disposizioni anti-covid, e sarà trasmessa sulla pagina Facebook “CTG Vallesina – JESI” e sul canale You Tube “Viaggio nella nostra storia – Ctg”

«Ringraziamo – fa sapere il presidente del Ctg Vallesina Maurizio Gualdoni – la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi che come sempre era pronta ad ospitarci nei suoi locali, dove contiamo di ritornare presto, il Comune di Jesi per il patrocinio e le associazioni con cui ‘facciamo rete’: Scuola Musicale G.B. Pergolesi, Quaderni Storici Esini ed Italia Nostra. Grazie anche alla libreria di proposta Gira & Volta ed alla PAN Autonoleggio».

Si inizia sabato 15 maggio alle 17,00 con la relazione del Dott. Gianni Barchi, che con l’intervento “Societas seu Fraternitas” illustrerà la realtà delle confraternite jesine dal XIII al XV secolo.

Sabato 22 maggio ore 17,00 sarà la volta del Dott.ssa Maria Cristina Zanotti, che parlerà di Jesi in epoca longobarda, “Once upon a time”.

Sabato 29 maggio sempre alle 17,00 proseguirà il Dott. Amoreno Martellini, che proporrà un suo recentissimo lavoro sulla storia di Jesi tra il 1900 ed il 1970, realizzato insieme alla Dott.ssa Barbara Montesi, “Il Novecento in provincia”.

Infine domenica 30 maggio sarà possibile incontrarsi: si passerà quindi “dalla teoria alla pratica” visitando ciò che resta della Jesi longobarda. Obbligatorio prenotarsi nel corso delle serate.

«Nonostante le limitazioni imposte dalle misure anti-covid – conclude Gualdoni – ci auguriamo che anche questa edizione della rassegna soddisfi le aspettative del pubblico».