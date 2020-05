Ctg Vallesina, torna l’iniziativa «Giò Madonnari» dedicata a Gianni Rodari

JESI – Per il Centro Turistico Giovanile maggio è il mese dedicato a «Giò Madonnari», iniziativa culturale organizzata a livello nazionale. Proponendo ogni anno una diversa tematica, la manifestazione porta colore nelle piazze di molti centri in ogni angolo d’Italia, grazie agli splendidi disegni realizzati con i gessetti dai ragazzi degli istituti scolastici, seguendo lo stile dei Madonnari.

«L’emergenza legata al COVID-19 – fa sapere Maurizio Gualdoni, presidente della sezione jesina Ctg “Vallesina” – ci impedirà quest’anno di farlo fisicamente. La Presidenza Nazionale ha deciso che, nonostante queste limitazioni l’iniziativa possa comunque svolgersi, promuovendo l’edizione 2020 in versione online».

Il tema scelto è dedicato alla memoria di Gianni Rodari, nel centenario della sua nascita e alle sue tante opere. La partecipazione è prevalentemente indirizzata ai gruppi scolastici ma nulla vieta, qualora ciò non fosse possibile, di partecipare individualmente. «L’iniziativa sarà inserita nel calendario ufficiale dei festeggiamenti rodariani che hanno inoltre concesso il loro patrocinio alla nostra iniziativa (https://100giannirodari.com) – aggiunge Gualdoni -. Contiamo sull’impegno e la partecipazione di tutti per colorare ancora una volta, seppur virtualmente, le piazze del nostro Bel paese».

L’iniziativa è rivolta ai bambini della scuola dell’infanzia e a ragazzi dai 6 ai 14 anni che potranno far recapitare i loro disegni ispirati a Gianni Rodari e alle sue opere per tutto il mese di maggio al Ctg. Il disegno può essere realizzato con qualsiasi tecnica e materiale, poi va scansionato o fotografato e inviato in formato jpg a gmadonnari@gmail.com. Sotto ogni opera va indicato in basso con un pennarello nero: nome, cognome, età, paese o città di residenza, sigla provincia, eventuale titolo del disegno.

I disegni ricevuti saranno pubblicati sul sito internet www.ctg.it e sulla pagina Facebook “Centro Turistico Giovanile”. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla sezione jesina del Ctg scrivendo all’indirizzo: ctg-vallesina@tiscali.it

Attraverso questo link è possibile vedere un breve video illustrativo dell’iniziativa: https://youtu.be/hZ1zNEDBI8k.