Cts frena su riaperture serali dei ristoranti: «Modificherebbe efficacia misure» | Password Magazine

Possibilità per bar e ristoranti di aprire fino alle 22? Il Comitato tecnico scientifico frena, non c’è nessun via libera anzi ribadisce: «Una rimodulazione dei pacchetti di misure potrebbe modificare l’efficacia nella mitigazione del rischio». È quanto ha risposto il Comitato tecnico scientifico alla richiesta arrivata dal Ministero dello Sviluppo economico (MISE) sulla ‘riapertura di pubblici esercizi’. Secondo quanto riporta ANSA, il CTS rimanda al decisore politico, e dunque al Governo, «la previsione di rimodulazione delle misure previste nelle diverse fasce di rischio». In ogni caso, sempre relativamente ai rischi, «andrebbero considerate le diverse tipologie dei pubblici esercizi», distinguendo tra ristoranti e bar.

Nell’analizzare il documento del Mise con il quale si proponeva l’adozione di misure tese a favorire la ripresa del settore, gli scienziati, già nella premessa ribadiscono che la situazione epidemiologica attuale, «pur mostrando una lieve diminuzione dell’incidenza nel paese, evidenzia ancora un rischio moderato/alto con un elevato impatto sui servizi assistenziali nella maggior parte delle regioni e province autonome».