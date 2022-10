Cupramontana, al via lavori di manutenzione ordinaria di tutte le strade comunali - Password Magazine

CUPRAMONTANA – Al termine del grande impegno profuso nella realizzazione della Sagra dell’Uva, il personale dipendente ha iniziato la manutenzione ordinaria di tutte le strade comunali.

Da alcuni giorni gli operai comunali hanno iniziato a lavorare su alcune criticità dovute alle abbondanti precipitazioni metereologiche che hanno danneggiato quasi tutte le sedi stradali del nostro territorio.

«Gli interventi non sono iniziati prima perché i dipendenti comunali, durante tutta la trascorsa stagione estiva, si sono dovuti sostituire alla ditta incaricata, a causa dell’inadempienza e alla successiva risoluzione del contratto, curando egregiamente il verde pubblico – fa sapere l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Giampieri -. A loro va il nostro ringraziamento per ciò che, con impegno e senso di appartenenza, stanno svolgendo per questa comunità e, per incrementare numericamente la loro squadra ormai esigua, in questo momento stiamo lavorando affinché possa essere integrata con forze nuove attraverso forme di mobilità o l’indizione di un concorso pubblico.

Relativamente alle strade comunali di Via Accoli, di Via San Marco di Sotto, di Via Salerna, sono partiti i lavori sul dissesto idrogeologico di opere finanziate con il PNRR. I lavori di edificazione del nuovo plesso scolastico IC Luigi Bartolini, stanno procedendo speditamente, in linea con il cronoprogramma stabilito tra la stazione appaltante, la ditta esecutrice e la direzione lavori; attualmente quest’ultima si sta occupando dell’adeguamento dei prezzi a causa dell’aumento del costo delle materie prime stabiliti dalla nuova normativa».

Sono iniziati i lavori per la riqualificazione delle tribune (terzo stralcio) del campo da calcio G. Ippoliti di Via Uncini, mentre si sta concretizzando l’accordo con l’Istituto di Credito Sportivo, per l’ampliamento degli spogliatoi e del parcheggio adiacente che verrà utilizzato in futuro anche dalla scuola attualmente in costruzione.

In questi giorni è stato effettuato, a conclusione dei lavori per un importo di 65.000 € circa finanziati dal bando scuole, il collaudo dell’impianto di climatizzazione del vecchio plesso dell’Istituto Comprensivo L. Bartolini.

I lavori pubblici stanno proseguendo, nell’impianto sportivo “Fabio Bartolucci”, con la realizzazione delle opere necessarie alla struttura coperta che consentirà agli atleti del Cuprabaseball/softball di allenarsi al coperto durante il periodo invernale.

Continuano i lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo che riguardano la realizzazione degli stralci avanzati del progetto.

Riguardo al parco Colle Elisa è stata perfezionata l’acquisizione dell’area dal privato da parte del Comune e, contestualmente si è provveduto ad incaricare un professionista per la progettazione e la riqualificazione del parco, che tenga conto della nuova area, della sua panoramicità, della fruibilità per le famiglie e i bambini, della gestione dello sport e del fitness. In questo momento siamo in attesa di conoscere l’idea progettuale.

Molti sono i bandi europei a cui abbiamo partecipato sia in forma singola che associata sia del PNRR, che bandi regionali, del GAL, dell’Unione Montana Esino Frasassi; in alcuni dei quali siamo in graduatoria, di altri non conosciamo ancora l’esito.

«Da ultimo, in ordine di tempo – aggiunge l’Amministrazione comunale – siamo presenti nel bando per la riqualificazione strutturale del vecchio Mattatoio Comunale, nel bando borghi, che riguarderà sia il centro storico di Cupramontana che Poggio Cupro e nel bando strade, attraverso il quale si è progettata la completa riqualificazione del Viale della Vittoria.

Un ringraziamento sincero e dovuto va al nostro Ufficio Tecnico ed a tutti i professionisti che ci hanno permesso di seminare in più direzioni per il bene della nostra comunità».