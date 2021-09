Cupramontana, Clarice Orsi candidata a sindaco presenta la lista «Tradizione e Futuro» | Password Magazine

CUPRAMONTANA – Terza candidatura per il ruolo di sindaco a Cupramontana. A Laura Paolini (Scelgo Cupra) ed Enrico Giampieri (Progetto Cupra) si aggiunge alla sfida elettorale per la fascia tricolore anche Clarice Orsi. Psicologa e psicoterapeuta, insegnante alla scuola primaria di Cupramontana, rappresenta la lista «Tradizione e futuro» nata dal lavoro di un gruppo di giovani che intende offrire al paese «un cambiamento positivo».

«Tradizione perché Cupramontana ha radici storiche importanti in diversi settori, non ultimo è la capitale del Verdicchio, unanimemente riconosciuta. Futuro perché Cupramontana deve avere un futuro nuovo, aperto, condiviso, che solo un punto di vista diverso, come quello dei giovani, può garantirgli». Così la candidata a sindaco sostenuta dalla lista civica “Tradizione e Futuro” ha aperto ieri la conferenza stampa di avvio ufficiale della propria campagna elettorale in vista dell’appuntamento con le urne in calendario per il 3 e 4 ottobre.

«Vivo stabilmente a Cupramontana da 18 anni ma vivo Cupramontana da 28, qui mi sono sposata, qui ho creato la mia famiglia e qui lavoro come insegnate della scuola primaria. Sia a livello lavorativo che sociale ho sempre cercato di dare un apporto alla comunità. Grazie alla mia professione sono a contatto e conosco le problematiche e le esigenze, non solo dei ragazzi, ma anche delle famiglie di Cupramontana. La mia candidatura è espressione di un progetto nato da un gruppo di persone che hanno dato voce alle necessità di rinnovamento del Paese, partendo da ciò che abbiamo e puntando a rivalutare quelle che sono le nostre peculiarità aprendoci a nuove opportunità. La squadra ha al suo interno le giuste competenze per amministrare Cupramontana in tutti i suoi aspetti, ciò ha permesso la stesura di un programma a 360 gradi volto a migliorare la vivibilità del nostro Paese». Così è proseguito l’intervento di Clarice Orsi, spiegando le ragioni della sua candidatura. A rappresentanza della lista ha preso la parola l’ingegnere Monica Bini, che ha espresso la sua determinazione nel sostenere il progetto di Tradizione e Futuro. Il resto della squadra, connotata da una corposa presenza di donne e giovani, sarà presentato nei prossimi giorni.

Ad esprimere il sostegno alla lista “Tradizione e Futuro” erano presenti Stefano Benvenuti Gostoli (Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia), Clemente Rossi (Vicepresidente provinciale Forza Italia), Tiziano Consoli (Sindaco di Maiolati Spontini) e Carlo Ciccioli (Consigliere Regionale). I loro interventi hanno sottolineato unanimemente l’appoggio da parte di tutta la coalizione di Centrodestra che attualmente amministra la Regione Marche, esprimendo inoltre piena disponibilità e collaborazione nella realizzazione di quei progetti che la lista “Tradizione e Futuro” riterrà importanti per Cupramontana.

Clarice Orsi conclude la conferenza sottolineando che “Tradizione e Futuro” lavora e lavorerà per il cambiamento con una visione aperta a tutti i cittadini.