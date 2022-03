Cupramontana, dal 3 aprile il teatro dedicato a bambini e ragazzi | Password Magazine

CUPRAMONTANA – Fra chi ha più sofferto le restrizioni dovute alla pandemia ci sono sicuramente bambini e ragazzi. L’Amministrazione di Cupramontana intende promuovere spettacoli ed azioni in futuro che possano far innamorare i più piccoli del teatro. A tal proposito è previsto al Teatro Concordia di Cupramontana per Domenica 3 aprile alle ore 18.00, lo spettacolo per ragazzi “Il mondo sottosopra”, spettacolo appunto per ragazzi (ma anche adulti rimasti bambini!).ù prodotto dalla compagnia “Teatro dell’argine” di Bologna, fresca vincitrice del premio speciale Ubu 2021.

Due personaggi colorati e buffi. Un campanello rosso. Una lavagna e delle parole. Parole belle, parole sconosciute, parole sbagliate? E ancora tanta Musica. Ecco il mondo che vorremmo: un mondo reale ma anche fantastico. Un mondo “sottosopra”! Uno spettacolo che vuole raccontare, divertire e che spesso mette in evidenza gli errori (non solo quelli grammaticali) della società. Uno spettacolo che parla a tutti e a tutte ispirandosi al linguaggio del grande maestro Gianni Rodari.

Biglietti in prevendita su CiaoTickets.com; vendita in teatro un’ora prima dello spettacolo. Biglietto a 10€, ridotto a 7€ per under 16 anni. Infoline: 0731.786855