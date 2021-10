Cupramontana, Enrico Giampieri è sindaco | Password Magazine

CUPRAMONTANA – É Enrico Giampieri il nuovo sindaco di Cupramontana. Con 1150 preferenze (49,06%) ottenute su 2411 votanti, il candidato di Progetto Cupra vince sulle altre due avversarie in lizza per la fascia tricolore Clarice Orsi (Tradizione e Futuro), che ha ottenuto 630 voti (26,88%) e Laura Paolini (Scelgo Cupra), che ha riscosso 564 voti (il 24,06%). Una vittoria netta quella di Giampieri che con la sua lista conquista 8 seggi in consiglio comunale.

L’assessore uscente della giunta Cerioni e tecnico dell’Asur è riuscito a consolidare la presenza del centrosinistra a Cupramontana. «Un risultato clamoroso! – esulta il neo eletto sindaco – Rappresentiamo la metà del paese e da domani iniziamo a lavorare per Cupramontana. Ci apriamo a tutti, come abbiamo sottolineato con il nostro slogan. Lavoreremo per il paese e con il paese, lasceremo la porta aperta all’opposizione trovando il modo e la forma per la collaborazione. Un grazie a tutti i cittadini e a tutte le cittadine che hanno creduto nella lista Progetto Cupra e in me, rendendo possibile questo risultato».