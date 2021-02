Cupramontana, focolaio alla Casa di Riposo: 34 ospiti positivi | Password Magazine

CUPRAMONTANA – Emergenza sanitaria, a Cupramontana il mese si chiude con 62 persone positive al tampone e 53 sottoposte a quarantena.

«Seppur in diminuzione rispetto alla scorsa settimana – fa sapere il sindaco Luigi Cerioni – la presenza in paese di un elevato numero di persone contagiate è dovuto al focolaio verificatosi presso la Casa di Riposo. Ad oggi la situazione che è in aggiornamento risulta essere la seguente: 32 ospiti sono risultati negativi al tampone, 34 positivi e purtroppo ci sono stati due deceduti. L’impegno puntuale ed incessante di tutto il personale della struttura, comprensivo del personale sanitario e non, sembrerebbe aver contenuto il propagarsi del contagio. Per l’impegno che il personale sta mettendo per gestire e superare questa emergenza, c’è tutto il nostro ringraziamento e la nostra vicinanza».

Il contagio non ha risparmiato neanche una struttura che, per riprendere le parole del primo cittadino, «è stata sempre un modello di efficienza e di rispetto dei protocolli di salvaguardia».

«Dietro ad ogni numero indicato c’è spesso la sofferenza e il dolore delle persone care e delle famiglie – conclude Cerioni – oltre alla scomparsa dei due ospiti della casa di riposo la scorsa settimana è venuto a mancare anche un altro nostro concittadino. A tutti i familiari delle persone decedute va il nostro ricordo, le nostre condoglianze e l’abbraccio solidale di tutta la comunità cuprense».