Cupramontana, il sindaco augura all'istituto scolastico una buona ripresa delle lezioni | Password Magazine

CUPRAMONTANA – All’Istituto Comprensivo “Luigi Bartolini” di Cupramontana donate mascherine protettive da parte del Comune. Le mascherine sono state consegnate dal sindaco Luigi Cerioni e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Cinzia Roscini che questa mattina hanno fatto visita alla scuola incontrando il dirigente scolastico Ivano Dottori. Con l’occasione il sindaco ha augurato un buon inizio anno scolastico e ringraziato gli operatori del Comune per la preziosa collaborazione che hanno dimostrato per garantire la regolare apertura della scuola in questo periodo di emergenza sanitaria.

«Con l’occasione auguro buon lavoro al dirigente, al corpo docente e a tutto il personale scolastico – ha detto il sindaco Cerioni – Un augurio speciale, per questo rientro, va ai bambini e ai ragazzi perché rientrano a scuola dopo tanto tempo che sono a casa e sappiamo quindi che non sarà per loro un rientro facile».

Data «l’emergenza che stiamo vivendo a livello planetario, l’augurio dell’amministrazione comunale per questo nuovo inizio è doppio. Come sindaco e come amministratori saremo al vostro fianco e cercheremo di darvi sostegno nel migliore dei modi. Tutti i problemi che potranno emergere li risolveremo man mano che si presenteranno, ma intanto noi siamo pronti ad affrontare il nuovo anno scolastico. Come Comune ci siamo subito attivati per garantire l’idoneità degli spazi e quindi la scuola, grazie al lavoro degli operatori comunali, è pronta ad accogliere gli alunni e alunne», ha sottolineato il sindaco Cerioni rivolgendosi al dirigente scolastico Ivano Dottori.

«Ringrazio l’Amministrazione Comunale perché è sempre stata presente in questo periodo di difficoltà e ci è stato dato un aiuto indispensabile per aprire in sicurezza. Grazie per tutto quello che ci avete fornito e garantito – ha affermato Ivano Dottori, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Luigi Bartolini” di Cupramontana – Speriamo che sia un anno proficuo che ci consenta di far frequentare la scuola fisicamente ai nostri studenti».

Luigi Cerioni, in qualità di Presidente della Provincia di Ancona, lunedì 14 farà visita a due Istituti secondari di secondo grado della provincia in occasione dell’inizio dell’a.s. 2020-2021.