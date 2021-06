Cupramontana in lutto per la scomparsa dell'ex sindaco Fabio Fazi | Password Magazine

CUPRAMONTANA – Si è spento Fabio Fazi, avvocato ed ex sindaco di Cupramontana. Per dieci anni alla guida della comunità, dal 2001 al 2011, Fazi è mancato nel pomeriggio di ieri dopo aver lottato duramente contro la malattia. In tanti ieri sui social hanno espresso le condoglianze alla famiglia Fazi, addolorati per la perdita dell’ex sindaco che ha guidato Cupramontana per due mandati, con uno schieramento di centrodestra. A dare ufficialmente la notizia, l’attuale sindaco Luigi Cerioni: «Abbiamo appreso con commozione e dolore la notizia della prematura scomparsa del già Sindaco Avvocato Fabio Fazi. Formulo le più care e partecipi condoglianze a tutta la famiglia. Un sentito ringraziamento per la passione e l’impegno che hanno portato e visto l’Avvocato Fabio Fazi Sindaco e protagonista della Comunità Cuprense a cui era profondamente legato» . I funerali saranno celebrati in forma privata.