Cupramontana, inaugurato il teatro Concordia. Il sindaco: «Una sfida vinta» | Password Magazine

CUPRAMONTANA – Taglio del nastro sabato scorso per il teatro Concordia. «Il Teatro Concordia – fa sapere il sindaco Luigi Cerioni – è un’opera che è stata voluta dall’intera comunità cuprense che vedeva sempre il vecchio cinema teatro chiuso e sempre ha pensato di volerlo riaperto. L’ambizione è stata quella di realizzare e completare un’opera polivalente che potesse offrire la più aggiornata tecnologia, la migliore funzionalità nella distribuzione degli spazi e la migliore resa nelle rappresentazioni. La decisione di realizzare un nuovo teatro nasce dall’idea condivisa di puntare in alto».

«Per decenni nei programmi delle amministrazioni che si sono succedute era previsto un intervento per il teatro e all’Amministrazione guidata dal Sindaco Fabio Fazi va il riconoscimento e il ringraziamento per aver compiuto il primo passo acquistando l’esistente intero immobile. Noi oggi vediamo l’opera ultimata in tutte le sue parti.

Un’opera importante, complessa, realizzata e ultimata in tempi di crisi economica ed oggi anche in tempi di emergenza sanitaria. È stata una grande sfida vinta».

Il teatro Concordia è in Viale della Vittoria n.25 e la scelta di ricostruirlo lì dov’era e così com’era va nella direzione di restituire un grande valore alla comunità mantenendo una sorta di continuità visiva e affettiva. È per questo che per realizzare il progetto del nuovo teatro è stato ripreso il disegno originale.

La scelta del nome “Concordia” completa questo percorso: Concordia era il nome della prima struttura teatrale del 1792 sita nel centro storico del paese. La storia della vita culturale e teatrale di Cupramontana è protagonista della mostra “Il teatro a Cupramontana” curata dall’Archeoclub, allestita nei locali del Concordia.

Alla giornata inaugurale, presentata dalla giornalista Agnese Testadiferro, hanno preso parte i cittadini di Cupramontana, autorità civili, militari e religiose, numerosi rappresentanti del mondo culturale e imprenditoriale delle Marche.

Nella cerimonia del taglio del nastro sono emerse emozioni ed entusiasmo. Sono intervenuti, oltre al sindaco Luigi Cerioni, anche Marco Ferrazzani dell’Archeoclub, il prof. Dennis Luigi Censi presidente della Fondazione Carifac (Cassa di Risparmio Fabriano e Cupramontana), Lucia Chiatti direttore generale della Fondazione Pergolesi Spontini, Andrea Moncada per Astralmusic e Accademia Erard di cui è segretario artistico, Francesca Merloni Ambasciatrice Unesco per le città creative, Chiara Biondi consigliera regionale che ha portato il saluto dell’assessore regionale alla cultura Giorgia Latini. È inoltre stata data lettura delle lettere pervenute dagli europarlamentari Massimiliano Smeriglio, Salvatore De Meo e Fabio Massimo Cataldo Vice presidente del Parlamento Europeo. Prima della benedizione del parroco di Cupramontana, Don Giovanni Rossi, spazio musicale a cura della banda musicale N. Bonanni diretta dal Maestro Giovanni Pellegrini e del coro In…Canto con la direttrice Marusca Montalbini.

Supporto importante alla giornata è stato dato dalla Protezione civile, Croce Verde, Carabinieri in congedo e Auser.

Dopo la cerimonia inaugurale con il taglio del nastro, la visita al teatro e l’apertura della mostra storica “Il teatro a Cupramontana” a cura dell’Archeoclub, si è alzato per la prima volta il sipario per il primo spettacolo e il primo applauso in sala, con la Time Machine Ensamble in “Sandtrack”, a cura della Fondazione Pergolesi Spontini. Hanno preso la parola, prima della prima, il vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Cupramontana Anna Ricci che ha ripercorso, sulla scia delle emozioni, gli anni passati, con aneddoti, in cui i cuprensi erano soliti frequentare il teatro che nel tempo è stato anche cinema, discoteca e spazio polivalente.; Maria Luisa Pelagalli vice presidente della Fondazione Carifac e Lucia Chiatti direttore generale della Fondazione Pergolesi Spontini.