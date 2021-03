Cupramontana, rimozione rami pericolanti | Password Magazine

CUPRAMONTANA – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina lungo la SP9 per tagliare dei rami pericolanti da una pianta secca lungo la strada.

Sul posto la squadra di Jesi con l’autoscala ha rimosso le parti deĺla pianta mettendo così in sicurezza la via sottostante.

Sul posto Ufficio tecnico comunale e Polizia locale.