Cupramontana ritrova il suo teatro e inaugura il "Concordia" | Password Magazine

CUPRAMONTANA- “La costruzione del nuovo Teatro Comunale, dopo quattro decenni di chiusura della vecchia struttura, costruisce per il nostro paese un momento fondamentale di crescita e di ripartenza. E c’è da domandarsi come abbia fatto a vivere senza in tutti questi anni – afferma Luigi Cerioni, sindaco di Cupramontana – Cupramontana non ha mai dimenticato il suo cinema/teatro con le stagioni di teatro dialettale, le proiezioni dei capolavori cinematografici, tutti gli incontri e le assemblee pubbliche: momenti di vita, di confronto e di crescita umana e culturale che il teatro ha reso possibili. Il nome del nuovo teatro è lo stesso del teatro dello storico teatro che da fine ‘700 al 1928 si trovava nel centro storico di Cupramontana: Concordia. La struttura del nuovo teatro Concordia permette un uso plurimo ed è stata pensata e progettata per essere parte della nostra vita civile, per essere a servizio della nostra comunità”.

Con l’inaugurazione di oggi prende anche il via il calendario dei festeggiamenti che prosegue fino a settembre con eventi culturali, musicali e di spettacolo, tutto al teatro Concordia.

Il programma di oggi, con ingresso con green pass obbligatorio, prevede: alle ore 18 taglio del nastro e saluto delle autorità, alle 18.30 apertura mostra “Il teatro a Cupramontana” a cura dell’Archeoclub. Alle ore 21,30 si alza per la prima volta il sipario con il concerto “Sandtrack” di Time Machine Ensamble, a cura della Fondazione Pergolesi Spontini (il concerto, per motivi Covid è su invito).

Le visite guidate al teatro e alla mostra saranno possibili, gratuite e con green pass obbligatorio, alle ore 18 di: domenica 8 agosto, sabato 21, domenica 22 e sabato 28 agosto.

Sabato 21 agosto alle ore 21.30 concerto della banda musicale N.Bonanni e coro polifonico In…Canto di Cupramontana.

Domenica 22 agosto alle ore 21.30 concerto del gruppo folcloristico Massaccio di Cupramontana.

Sabato 28 agosto alle ore 21.30 spettacolo Accademia Erard “Un sacerdote cuprense e il suo giovane allievo: Don Niccolò Bonanni”.

Sabato 11 settembre ore 21.30 concerto della band Little Pieces of Marmelade.

Gli spettacoli e i concerti sono ad ingresso gratuito su prenotazione e con green pass obbligatorio. Info e prenotazioni dal lunedì al sabato ore 10.30 – 12.30 e ore 16.30 – 19.30 e domenica ore 16.30 – 19.30; telefono 0731.780199, email turismo@cupramontana-accoglie. it.