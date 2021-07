Da Casteplanio Maciste approda nella cucina di GialloZafferano | Password Magazine

CASTEPLANIO – «Con le mie imprese di cucina ho fatto grande Castelplanio. E non finisce qui».

Sono le parole di soddisfazione di Stefano Marzi, in arte ‘Maciste’, chef e proprietario del locale Mac Iste’s di Castelplanio, rientrato la settimana scorsa da Milano dove è stato ospite ai fornelli di GialloZafferano, il food media brand leader in Italia del Gruppo Mondadori. Il re dei maccheroncini al fumé, nonché campione di bodybuilding over 70, ha presentato alle telecamere di GialloZafferano anche una nuova ricetta: «Ho preparato anche un del fumé bianco con rucola e limone, un vero successo».

Il materiale prodotto sarà diffuso sui canali di GialloZafferano nei prossimi giorni. Intanto, la sua ricetta dei maccheroncini al fumé è disponibile sul blog a questo link.

Di Maciste, recentemente, si era parlato e scritto anche per iniziative di solidarietà durante la pandemia: dopo aver donato 150 kg di pasta alla Caritas di Jesi, destinati a mensa ed emporio, Maciste aveva espresso il desiderio di offrire un aiuto ancora più concreto per le persone che ne hanno bisogno, cioè poter cucinare per loro. Richiesta che è stata accolta, con lo chef di Castelplanio impegnato a distribuire anche i pasti ai fruitori della mensa.