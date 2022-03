Da Cibariando, i Venerdì Gala Music con Cristina Sound | Password Magazine

JESI – Al via dal 4 marzo il Venerdì Gala Music di Cibariando.

Ogni venerdì, a partire dal prossimo, il ristorante di via Montello apre le porte alla musica di Cristina Sound.

A partire dalle ore 19, in orario da aperitivo e fino alle 22, ai microfoni ci sarà Cristina Lancioni, cantante, scrittrice di canzoni e poesie, performer e vocal coach, che con la sua voce renderà emozionanti le serate ai tavoli di Cibariando. Il resto lo farà la buona cucina dell’elegante ristorante jesino, noto per le specialità di pesce e non solo.