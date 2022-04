Dà in escandescenze e aggredisce carabinieri, arrestato | Password Magazine

JESI – I Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Jesi hanno arrestato un 40enne del posto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Venerdì, intorno l’ora di pranzo, i militari si sono precipitati al palazzetto dello Sport di Jesi poiché erano stati segnalati dei disordini sulla pubblica via. Un uomo, per cause in corso di accertamento, all’arrivo dei carabinieri ha sfondato un lunotto con un pugno di una macchina parcheggiata per poi scagliarsi contro gli operanti colpendoli.

Grazie alla professionalità degli intervenuti è stato possibile bloccarlo e ristabilire l’ordine. Un carabiniere però ha riportato importanti lesioni, ciò malgrado ha portato a termine l’operazione per poi sottoporsi alle cure. Grande vicinanza dei colleghi e diretti superiori per il militare ferito al quale si augura una pronta guarigione. Continuerà incessante la presenza sul territorio dei Carabinieri della Compagnia di Jesi per garantire sicurezza alla popolazione.