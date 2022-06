Dà in escandescenze per l'esame di maturità, la madre chiede aiuto alla Polizia. | Password Magazine

ANCONA – Nella serata di ieri, il personale della Polizia di Stato è intervenuto in zona Pietralacroce per una lite in famiglia.

Giunti sul posto i poliziotti hanno rintracciato la richiedente, una donna di 55 anni circa, che riferiva agli operatori che il figlio, in un forte stato di ansia a causa degli esami di maturità, poco prima aveva perso il controllo, dando in escandescenza e rompendo alcune suppellettili.

I poliziotti calmavano quindi il giovane, il quale presentava delle lievi ferite alle mani, causate dall’aver rotto, tra l’altro, un bicchiere di vetro.

La madre del giovane, un ventenne, riferiva che si era trattato solo di un forte stato di agitazione ma non era stata oggetto di violenza o altro da parte del figlio.

I poliziotti dunque, sinceratisi che il giovane si fosse tranquillizzato, lasciavano l’appartamento.