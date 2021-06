«Da lunedì saremo finalmente in zona bianca» | Password Magazine

REGIONE – Da lunedì le Marche in zona bianca. Lo ha annunciato ieri il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli: «Per la terza settimana consecutiva la nostra regione registra numeri del contagio da zona bianca. Sono infatti scesi a 11,9 i nuovi positivi settimanali ogni 100.000 abitanti, il che ci conferma, come avevamo preannunciato, che da lunedì saremo finalmente in zona bianca».

Tra le novità della zona bianca, decade il cosidetto ‘coprifuoco’. Restrizione che, dal 21 giugno, viene meno anche in zona gialla. Altra novità riguarda bar e ristoranti, aperti anche alla sera e al chiuso, senza limiti orari. Resta però il distanziamento interpersonale e l’obbligo di indossare la mascherina quando ci si sposta all’interno del locale. Via libera a matrimoni e banchetti nuziali senza più limiti di ospiti anche se sarà necessario per i partecipanti avere ‘il green pass’.