Da oggi stop obbligo mascherina all'aperto | Password Magazine

Stop all’obbligo della mascherina all’aperto a partire da oggi 28 giugno.

Lo ha deciso il ministro della Salute Roberto Speranza con un’ordinanza firmata il 22 giugno 2021

Con l’Italia che è finalmente per intero in fascia bianca, decade definitivamente il coprifuoco e vengono introdotte regole più soft, in particolare per quanto riguarda i ristoranti: niente limiti alle presenze ai tavoli all’aperto, massimo 6 persone – se si tratta di non conviventi- al chiuso.

Anche se le mascherine all’aperto non saranno più obbligatorie – tranne che in Campania – i dispositivi di protezione individuale dovranno comunque essere tenuti a portata di mano davanti al rischio di assembramento.

Dopo una giornata con 782 contagi e con il tasso di positività allo 0,56%, l’Italia compie un nuovo passo verso la normalità ma resta alta l’attenzione per la variante Delta.