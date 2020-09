Da Rosora, Amer Dachan si candida a sostegno di Mangialardi | Password Magazine

ROSORA – Amer Dachan si candida al Consiglio Regionale Marche 2020, con Maurizio Mangialardi, nella lista Mangialardi Presidente.

Dachan è già Capogruppo al consiglio comunale di Rosora, Dottore commercialista e revisore legale: «Oltre alla mia professione, dal 2011 mi occupo di volontariato attivo nel campo della cooperazione internazionale e nel volontariato della Protezione Civile – fa sapere il candidato -. Viviamo in una delle regioni più belle d’Italia dove non manca niente. Il nostro è un territorio che collega il Nord con il sud dell’Italia e l’est e l’ovest del mondo. Il mio impegno sarà quello di rendere le Marche sempre più vicine tramite nuove rotte aeree, ferroviarie e il completamento di quelle terrestri. Un altro impegno importantissimo sarà quello di aiutare sempre di più le imprese ad esportare il Made in Marche, che rappresenta un’eccellenza a livello mondiale.

Sarò sempre vicino al terzo settore, alle associazioni di volontariato e a chi, anche a causa del Covid, ha perso tutto». E aggiunge: «Il mio impegno più grande sarà quello di poter far sì che in ogni comune marchigiano ci sia almeno una scuola antisismica e fare di tutto per sbloccare le burocrazie della ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del Centro Italia. Semplicemente, per la nostra terra, la nostra Regione, per l’amore che ho verso la mia terra natale, Ancona, e con essa tutta la Regione. Datemi fiducia, io ci metto la faccia, per il futuro di tutti noi».