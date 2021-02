Da sabato scuole superiori chiuse nelle Marche, anche le medie in provincia di Ancona | Password Magazine

REGIONE – Non esiste ancora l’ordinanza ufficiale ma è stata già diffusa la notizia di chiusura di tutte le scuole superiori delle Marche a partire da sabato, con maggiori restrizioni per la provincia di Ancona dove le lezioni saranno 100% in Dad anche per le medie.

Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità regionale Filippo Saltamartini oggi dopo un tavolo regionale di confronto: per frenare il contagio, sempre più diffuso, è in arrivo un’ordinanza che applicherà la didattica a distanza in tutte le scuole secondarie di secondo grado di tutta la Regione e a quelle di primo grado solo nella provincia di Ancona, con validità per tutta la prima settimana di marzo.