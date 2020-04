Da vigili del fuoco e forze dell’ordine solidarietà all’ospedale INRCA di Ancona

ANCONA – Questa mattina una rappresentanza dei Vigili del fuoco di Ancona, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria e Protezione Civile si è recata all’ospedale regionale di INRCA di Ancona per mostrare solidarietà e vicinanza al personale sanitario impegnato nell’emergenza Coronavirus.

Alla Direzione sanitaria dell’ospedale è stato consegnato un cartellone per esprimere il ringraziamento del grande lavoro che stanno svolgendo.

L’omaggio è stato molto apprezzato dai medici, infermieri e operatori sanitari che hanno ringraziato con un lungo applauso dopo aver intonato l’inno nazionale italiano con tutte le forze dell’ordine. Una delegazione si è poi recata davanti all’edificio in cui sono in cura i malati di Coronavirus per ringraziare i sanitari impegnati in prima linea.