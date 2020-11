Dadolata di salmone alla mediterranea, piatto facile e succulento | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach.

Il salmone è un ottimo secondo piatto e lo è ancora di più quando lo si associa a succosi pomodorini e a olive nere e capperi che donano una nota decisa al piatto.

Una ricetta davvero facile da realizzare ma che grazie ai pochi quanto semplici ingredienti il risultato è un piatto succulento … un asso nella manica per una cenetta inaspettata!

Ecco subito gli ingredienti:

INGREDIENTI per 4 persone 720g di salmone selvatico 20 Olive nere denocciolate 5g capperi 350g pomodorini ciliegine olio di oliva pepe

In una padella antiaderente mettete i pomodorini ben lavati e tagliati in 4 spicchi; unite le olive nere, i capperi e lasciate appassire per 10-15 minuti.

Nel Frattempo:

Lavate bene il salmone

Tagliate i filetti di salmone in cubotti , dopo aver tolto la pelle

Quando la salsa si sarà ben addensata versate i cubotti di salmone; coprite bene la pentola con il coperchio e lasciate cuocere per 15 minuti.

Togliete il coperchio e a fiamma viva, saltate in padella il gustoso contenuto.

Impiattate con classe e servite tutto bene caldo con pane tostato&scrocchiarello ☺

Per appuntamento: 347 4351576 – www.letiziasaturni.it