Dal Carlo Urbani, la Marina Militare augura Buona Pasqua alla città

JESI – Auguri di Buona Pasqua dalla Marina Militare. I 70 fucilieri e sanitari a lavoro nel posto medico avanzato allestito al Carlo Urbani di Jesi mandano il loro messaggio di vicinanza alla città.

Per Jesi è un orgoglio che la Marina Militare sia presente in città con il campo ospedaliero, dove negli ultimi giorni sono stati ricoverati in terapia intensiva i primi tre pazienti. «Quella della Marina Militare è una presenza – aveva detto il sindaco Massimo Bacci – che è anche un aiuto psicologico».

«Una Pasqua diversa questa – ha detto il Primo cittadino – dove il pensiero va ai nostri concittadini portati via dal virus, alle loro famiglie, ai ricoverati in ospedale o in quarantena a casa, ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario che sono in prima linea, al terzo settore che sta svolgendo un ruolo straordinario per aiutare i più fragili, a quanti a vario titolo sono impegnati per la collettività, ma anche a tutti noi che continuiamo a rispettare le regole, per il nostro bene e per quello di tutti coloro che amiamo».