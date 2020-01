Dal Comune, contributi per attività culturali e turistiche

JESI – L’Amministrazione Comunale rende noto che il nuovo bando relativo ai contributi per progetti culturali e turistici da svolgere a Jesi nell’anno 2020 è consultabile sulla home page del sito www.comune.jesi.an.it, dove può essere scaricata anche la modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande.

Tramite il bando – forte di una dotazione finanziaria di 35 mila euro – il Comune intende sostenere le attività culturali e turistiche con la concessione di aiuti economici a parziale copertura dei costi per la realizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni da parte di associazioni, fondazioni, cooperative o comunque soggetti anche di carattere privato che svolgano attività nel territorio comunale. Questo nuovo bando contempla criteri di ammissione e di valutazione più articolati rispetto agli anni precedenti. Gli uffici competenti raccomandano pertanto di leggere attentamente il testo prima di presentare le proposte.

Le istanze vanno inoltrate esclusivamente via pec all’indirizzo protocollo.comune.jesi@legalmail.it oppure consegnate a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Jesi, specificando nell’oggetto che si tratta di una domanda per il bando contributi a progetti culturali o turistici per l’anno 2020. Il personale del Servizio Cultura sarà a disposizione per una prima tornata di chiarimenti e delucidazioni martedì 4 e giovedì 6 febbraio, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, presso la sala consiliare della residenza municipale, in Piazza Indipendenza 1. Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato tassativamente per lunedì 2 marzo 2020.