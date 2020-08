Dal Mibact 5 mila euro per il Fondo Riccardo Ceccarelli | Password Magazine

Una data importante per i monterobertesi ma anche per tutti coloro che amano interessarsi alla cultura locale e non, ai quali Riccardo ha voluto donare gran parte della sua biblioteca di famiglia.Il Fondo Riccardo Ceccarelli, situato presso laSan Silvestro Papa di Monte Roberto, nella splendida cornice del centro storico, è costituito da oltreche possono essere consultati il lunedì dalle 16 alle 19 e il giovedì dalle 16 alle 18.30 contattando il parroco Don Maurizio Fileni.A rendere ancora più significativa tale ricorrenza è giunta, proprio in questi giorni, la notizia che il Fondo Riccardo Ceccarelli è risultatoche la Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore delha messo a disposizione delle biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e degli Istituti culturali per l’acquisto di libri dalle librerie del territorio. Ilproprietaria del Fondo, con il benestare della famiglia Ceccarelli, hanno infatti partecipato al Bando che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha emanato per sostenere le librerie e l’intera filiera dell’editoria.«Siamo certi – sostiene l’Amministrazione comunale – che questa opportunità di arricchire il patrimonio librario del Fondo Riccardo Ceccarelli possa in parte ricambiare la generosità di Riccardo che si è sempre speso per valorizzare il nostro territorio, la nostra storia, consentendoci di farne memoria e consegnandoci una chiave di lettura del presente».