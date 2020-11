Dalla Calabria, riconoscimento per l'infermiera-poetessa Chechile | Password Magazine

JESI – Dalla Calabria un riconoscimento per la poetessa-infermiera Maria Teresa Chechile.

L’Accademia dei Bronzi di Catanzaro ha assegnato alla jesina un premio per la poesia scritta sul covid, un componimento nato il 26 marzo 2020, durante la prima ondata. La poesia, dal titolo Mi ero persa, è risultata tra le migliori al IX premio internazionale “Alda Merini”, al quale hanno preso parte poeti da 6 nazioni, conquistando un Medaglione Diamantato. «Ho scritto questa poesia mentre andavo a lavoro, in ospedale – ha detto la Chechile – Questo riconoscimento è una bella notizia, in mezzo all’emergenza»