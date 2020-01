Dante Alighieri, una mostra per i 700 anni

JESI – Dante Alighieri a Jesi. In attesa delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del sommo poeta, ricorrenti nel 2021, mentre l’Italia ed il mondo intero si preparano ad innumerevoli iniziative, la nostra città offre una curiosa anteprima. Si tratta della mostra, dedicata alle illustrazioni della Commedia, di un illustre sconosciuto, Oreste Amadio.

Pittore nativo di Montalto Marche, illustrò il Furioso di Ariosto, la Gerusalemme Liberata di Tasso ed il poema dantesco, tradotto in prosa per “uso del popolo italiano”, nella rara e particolare edizione a fascicoli del 1910 della Società Editoriale Milanese di Giuseppe Castelli. L’identità di Amadio, perduta tra le brume del tempo, è stata riscoperta dal prof. Attilio Coltorti, curatore dell’iniziativa jesina e critico d’arte, che ha reso disponibili, proprio per la mostra in questione, le riproduzioni delle 80 tavole realizzate dall’Amadio. Organizzata in sinergia con il Comune di Jesi, con la collaborazione di Francesca Romana Bini e Paolo Perticarini, la mostra è stata inaugurata domenica 12 gennaio presso il museo per le Arti della Stampa. L’evento inoltre si è arricchito della curiosa proiezione di una pellicola, “L’Inferno” di Arturo Busnengo e Giuseppe Berardi, dedicata proprio al viaggio di Dante tra i dannati, datata 1910, cui è seguita la lettura recitata del primo canto, nella versione in vernacolo jesino di Martin Calandra, ad opera di Gioele Marozzi. Iniziativa di grande interesse e auspicabilmente da destinare ad un coinvolgimento delle scuole, è certamente stata valorizzata dalla sapiente scelta del museo della stampa, ossia di un’arte che ebbe proprio in Jesi il talento di Federico Conti. Costui infatti fu lo stampatore, nel 1472, di una delle più antiche edizioni della Divina Commedia.

A cura di Marco Torcoletti