Dante in gioco...in biblioteca: educare attraverso le attività ludiche | Password Magazine

JESI – Nel solco delle celebrazioni dantesche del 2021, venerdì 3 settembre Palazzo della Signoria ospita alcuni interessanti appuntamenti incentrati sul gioco da tavolo Dante Alighieri: Comedia-Inferno.

Alle ore 16, i formatori Gabriele Mari (educatore, game designer e game trainer) e Matteo Pironi (psicologo dei gruppi, formatore e game trainer) terranno un incontro formativo, rivolto soprattutto a insegnanti, educatori, operatori sociali, bibliotecari, genitori, sul gioco da tavolo come strumento didattico ed educativo in differenti contesti educativi. Il gioco, infatti, si è dimostrato uno strumento educativo altamente efficace e versatile per le sue caratteristiche intrinseche:

– è una “palestra per la mente” che permette di acquisire nozioni (didattica ludica) e di esercitare e sviluppare abilità, competenze e comportamenti di tipo cognitivo e socio-relazionale;

– è un sistema di regole e di competenze etiche che insegna a vincere e a perdere lealmente, a scegliere consapevolmente entro limiti prefissati, proponendosi come una potente metafora di legalità;

– è un facilitatore sociale a basso costo, che promuove l’aggregazione, l’inclusione, l’interazione diretta faccia a faccia, il confronto tra pari e tra generazioni diverse.

Alle 17.30, poi, verrà presentato il gioco da tavolo Dante Alighieri: Comedia-Inferno, nato da un’idea del game designer anconetano Federico Latini, pubblicato in edizione limitata grazie al Comune di Gradara, che ne ha fatto, con il contributo della Regione Marche (progetto “Francesca 2021”), il gioco ufficiale delle Celebrazioni Dantesche.

Si tratta di un gioco di carte, illustrate con le incisioni di Gustave Doré: i partecipanti accompagnano i “viaggiatori”, Dante e Virgilio, attraverso i Cerchi dell’Inferno. Un gioco facile, intrigante e adatto a tutti (dai 9 anni in su); e infatti, a seguire (ore 18.30), si svolgerà una sessione di gioco, con dimostrazione guidata e gioco libero: anche chi non conosce la Divina Commedia (non è necessario, per giocare) si appassionerà ad essa giocando!

La partecipazione è gratuita; è possibile iscriversi ad uno o più dei tre appuntamenti.

Per ciascuno, nel rispetto delle norme, è richiesta la prenotazione (0731 538345/387 durante gli orari di apertura, o planettiana@comune.jesi.an.it) ed il possesso del green pass (dai 12 anni in su).

Alla sezione eventi della rete civica comunale maggiori informazioni.