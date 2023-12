Debutta oggi al Teatro Pergolesi l’opera La Rondine di Puccini, replica domenica - Password Magazine

JESI – Andrà in scena oggi (venerdì 15 dicembre) alle ore 20,30 e domenica 17 dicembre ore 16, con anteprima giovani giovedì 14 ore 16, “La Rondine” di Giacomo Puccini, quarto titolo della 56^ Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi, dirige la FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana il Maestro Valerio Galli, regia di Paul-Émile Fourny, scene di Benito Leonori, costumi di Giovanna Fiorentini, luci di Patrick Méeüs, Coro Arché diretto da Marco Bargagna, un nuovo allestimento realizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini in coproduzione con Teatro Verdi di Pisa e Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz. La commedia lirica in tre atti chiude la 56^ Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi, dopo “Così fan tutte” di Mozart, “Il barbiere di Siviglia” di Rossini, e la prima mondiale del “De bello Gallico” di Nicola Campogrande. La recita di domenica 17 dicembre sarà accessibile anche a non vedenti/ipovedenti nell’ambito del cartellone regionale “Marche For All. Percorsi di Arte e Spettacolo per un turismo culturale accessibile”: in programma, un percorso inclusivo e sensoriale prima dell’opera, servizi di sopratitoli e audiodescrizione durante lo spettacolo, ed inoltre contenuti video inclusivi in Lingua dei Segni Italiana (LIS). Nella settimana dell’opera, per le vie del centro storico di Jesi, c’è “Musica nell’aria”, in filodiffusione: sinfonie e ouverture open air dal mercoledì al sabato dalle 19 alle 19.30.

Il Direttore Generale della Fondazione Pergolesi Spontini Lucia Chiatti fa sapere: «Sono felicissima che venga rappresentata quest’opera, come direzione artistica e direzione generale ci piace offrire al pubblico un’opera mai rappresentata a Jesi, e di cui siamo orgogliosi perché abbiamo realizzato le scene i costumi in co-produzione, modalità che la Fondazione utilizza sia per ragioni economiche che artistiche. Ringrazio tutto lo staff della Fondazione, sono orgogliosa di partecipare a questa produzione». “La Rondine” è un titolo risalente al 1913 poco noto di Giacomo Puccini, rappresentata poche volte durante la vita del compositore, e mai in scena a Jesi, di cui esistono tre versioni. Quella che debutterà al Teatro Pergolesi è la prima variante, come spiega il Maestro Valerio Galli: «Delle tre versioni esistenti di Rondine, quella che proponiamo in questa nuova produzione con la regia di Paul-Émil Fourny e la mia direzione è la prima, ossia quella che andò in scena a Montecarlo

nel 1917. Leggendo la partitura manoscritta di Rondine a Torre del Lago, l’unica presente tra le innumerevoli carte dell’archivio della Fondazione Simonetta Puccini, nel cui Cda sono consigliere, si intuisce che Puccini si sia molto divertito nel comporla e che la struttura fosse ben chiara nella sua testa. Nel manoscritto leggiamo anche che termina l’orchestrazione del primo atto il 5 gennaio 1915; il mese dopo ha già pronto il secondo atto. Chi ascolta quest’opera vi noterà la presenza di molti ritmi presi da danze quali walzer e polke, al punto che lo stesso Puccini scrive in una lettera: “non inorridire per il walzer”. In quest’opera, in effetti, il movimento vorticoso o circolare della danza ben si sposa con la combinazione fluida di forme ora più dialogiche – tipiche del racconto – ora più distese, come nei ricchi ariosi riservati soprattutto a Magda e Ruggero. La Rondine segna, poi, l’inizio della collaborazione di Puccini con Giuseppe Adami, che sarà librettista anche del Tabarro e della Turandot». Le scene sono curate da Benito Leonori che afferma: «C’era la necessità nelle intenzioni fin dall’inizio di non essere dentro un linguaggio realista, ma più simbolico e poetico. In qualche modo il teatro abbandonato scelto come luogo mette in gioco la storia, c’è una certa libertà rispetto al periodo storico. Il teatro diventa un palcoscenico che si riaccende. Il Teatro, il luogo in cui le vicende (tutte le vicende) sono già accadute infinite volte, diventa luogo di memoria che continua a suggerire storie. La Rovina teatrale e i suoi elementi scenografici abbandonati riprendono ora vita, si reinventano e dialogano con i nostri personaggi. Disegnando luoghi e suggestioni, soffiati al cuore dalla musica».

La storia narrata de “La Rondine” è ambientata tra Parigi e la Costa Azzurra, e vede come protagonista Magda, interpretata dal soprano Claudia Pavone, che ama la vita mondana e vede nell’incontro con Ruggero l’appagamento del suo desiderio amoroso, per poi infine tornare dal suo vecchio amante Rambaldo. «Magda è un personaggio che subito mi ha colpito – spiega Claudia Pavone – è affascinante perché parla sempre con nostalgia, mai al presente, cerca sempre un amore passato, e l’unico momento in cui vive il presente è il secondo atto quando ferma la scena, quando arriva Ruggero e gli dichiara il suo amore, il trambusto e la sfarzosità si fermano per una delle cose più importanti. Magda in un primo momento si lascia andare ad un amore non pensando a cosa potrebbe accadere, ma in secondo luogo torna a riflettere con profondità». Nei panni di Ruggero il tenore Matteo Falcier, che afferma che «Ruggero ha caratteristiche in comune con altri eroi patetici, ma al contrario non si arrabbia con la donna, con Magda, ma la prega. I personaggi di quest’opera sono molto reali, Ruggero è un ragazzo che si comporta come si comporterebbe un ragazzo con il suo primo vero grande amore. Magda parla al passato, Ruggero dopo che la incontra parla al futuro da subito, parla di bambini, sono pagine molto delicate», mentre in quelli di Rambaldo il baritono Francesco Verna: «Tra i personaggi principali a Rambaldo Puccini riserva meno musica. In questa produzione si è lavorato molto su un aspetto inedito, quello del deus ex machina, la difficoltà consiste nel lavorare sul personaggio essendo limitato dal punto di vista musicale. Abbiamo dato vita a questa figura ambigua, la relazione con Magda è in crisi e lui cerca di compensarla riempiendola di regali, ma alla giovane donna non basta; quando incontra Ruggero, in lei si risveglia qualcosa che era morto da tempo o non c’era mai stato». Non manca nell’opera una costellazione di personaggi determinanti per le vicende: Lisette è Maria Laura Iacobellis, «Per me questo personaggio è stata una grande scoperta, molto lontano da me, ho dovuto scavare molto per riuscire ad incontrarlo. Puccini è un grande compositore proprio per la sua immediatezza nel descrivere le emozioni e i personaggi, il mio personaggio è quasi dipinto per come viene fuori. Lisette è una ragazza semplice che viene dal popolo, che però ha sempre una doppia faccia, quella della ragazza sempliciotta e quella che si è dovuta adeguare al contesto in cui vive, è quella che rompe tutte le situazioni sul palcoscenico» (Maria Laura Iacobellis); Yvette è Benedetta Conti, che esprime come le figure delle amiche di Magda ne caratterizzino i colori e le sfumature, sia del personaggio sia del suo mondo; Gobin è Mentore Siesto, che spiega come i personaggi secondari apparentemente quasi insignificanti siano fondamentali per la resa cinematografica di Puccini, contribuendo a definire i luoghi, gli spazi, e le caratterizzazioni di tutte le altre figure presenti in scena. “La Rondine” è una commedia che può essere comparata alla “Bohème”, ma anche a “La Traviata”, come spiega il regista Paul-Émile Fourny: «La vicenda è unica. Si avvicinata alla Bohème ma anche alla Traviata, tuttavia se ne allontana nel finale. Un epilogo sorprendente e sospeso. L’amore di Magda per Ruggero non porta alla tragedia ma ha comunque un sapore amaro, e lei, scegliendo di rinunciare, dimostra di essere una donna coraggiosa, dalla forza senza pari.Con questo allestimento desideriamo apportare alla storia un complemento drammaturgico bello, immaginario e sincero, come uno scrigno che possa in qualche modo rendere giustizia alla partitura, nella speranza di offrire e garantire agli spettatori una piacevole serata all’Opera, che è in fondo il desiderio di tutti nell’augurarsi un bel momento di comunione musicale». Assistente alla regia è Luca Ramacciotti, che insiste sul fatto che per alcuni critici quest’opera può essere definita un protomusical. Al Teatro Pergolesi andrà in scena la prima versione del 1917, con la direzione di Valerio Galli e la regia di Paul-Émile Fourny. Le scene sono firmate da Benito Leonori, i costumi sono di Giovanna Fiorentini, le luci di Patrick Méeüs, assistente alla regia Luca Ramacciotti. Suona la FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana; il Coro Archè è diretto da Marco Bargagna. Il cast vede il soprano Claudia Pavone nel ruolo di Magda, il tenore Matteo Falcier canta Ruggero, il tenore Vassily Solodkyy è Prunier, il baritono Francesco Verna è Rambaldo, il soprano Maria Laura Iacobellis canta Lisette. Negli altri ruoli, Giorgio Marcello (Périchaud), Mentore Siesto (Gobin), Tommaso Corvaja (Crébillon), Benedetta Corti (Yvette), Sevilay Bayoz (Bianca) e Michela Mazzanti (Suzy).

La Stagione Lirica di Tradizione è organizzata dalla Fondazione Pergolesi Spontini, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Marche; soci Fondatori Comune di Jesi e Comune di Maiolati Spontini, partecipante aderente Comune di Monsano, partecipante sostenitore Camera di Commercio delle Marche, con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche. Educational

partner Trevalli Cooperlat, sponsor P.S. Medical Center, sponsor tecnico Miriam Montemarani. La Fondazione Pergolesi Spontini ringrazia Bcc Ostra Vetere e tutti i Mecenati 2023 per il contributo erogato tramite Art Bonus.

A cura di Chiara Petrucci