Decreto Coronavirus, Ceriscioli: «Misure più restrittive per le Marche».

ANCONA – Coronavirus, misure più restrittive per le Marche. A richiederle è il presidente della Regione Luca Ceriscioli che, in queste ore, ha ricevuto la bozza del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardante le misure di contenimento della malattia infettiva: «Il documento indica solo le Regioni con zone rosse: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Ci è stato chiesto di presentare le nostre osservazioni entro le ore 9 di domani mattina. In ragione del numero crescente di contagi, nelle osservazioni includeremo la richiesta di essere inseriti tra i territori sottoposti alle misure più restrittive, che comprendono la chiusura delle scuole e la sospensione delle attività di pubblico spettacolo».

Il Gores ha comunicato che nella giornata di oggi la Sod Virologia ha rilevato 11 tamponi positivi al Coronavirus, tutti provenienti dall’Area Vasta 1, provincia di Pesaro Urbino. Questi 11 campioni saranno inviati domani all’Istituto superiore di sanità per la conferma. Nessun campione positivo è risultato nelle altre province. Sale dunque a 22 il numero di campioni positivi nella Regione Marche, di cui 6 confermati dall’Iss.

«Se, guardando l’attuale stesura del decreto, la base territoriale resta regionale, chiederemo di essere inseriti come regione – aggiunge Ceriscioli -. Se invece, come è sembrato dal lungo confronto di questa mattina con il Governo, la base dovesse essere provinciale, chiederemo l’inserimento della Provincia di Pesaro Urbino, l’unica che registra al momento casi positivi, per un totale di 22. Immaginiamo che il testo sia ancora aperto poiché cita esclusivamente le zone rosse e non ha riferimenti alle altre Regioni con numeri significativi di casi positivi. Nella speranza che vengano accolte le nostre richieste, l’impegno è quello di divulgarne immediatamente il contenuto, nel momento in cui lo riceveremo nella sua versione definitiva».