Decreto Festività, stop feste in piazza e discoteche: tutte le regole | Password Magazine

Dal 25 dicembre sono in vigore le nuove misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid introdotte dal Governo con il Decreto – Festività.

Niente feste in piazza e discoteche chiuse fino al 31 gennaio per evitare assembramenti, niente più consumo al bancone al bar per i non vaccinati, pass rafforzato per andare in un museo o in palestra, mascherine Ffp2 obbligatorie per bus e metropolitane, recarsi allo stadio o al cinema. Inoltre, il decreto prevede tamponi a campione per chi entra in Italia anche dai valichi di frontiera e stanzia 9 milioni di euro per garantire uno screening nelle scuole e assicurare il rientro in sicurezza dopo le vacanze.

GREEN PASS. Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale passa da 9 a 6 mesi. il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

MASCHERINE. Obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto e anche in zona bianca; la FFP2 è d’obbligo in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. L’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 scatta su tutti i mezzi di trasporto.

RISTORANTI E BAR, CONSUMO AL BANCO SOLO COL SUPER GREEN PASS Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.

EVENTI, FESTE E DISCOTECHE. Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto; saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa.

È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

ESTENSIONE DEL GREEN PASS. L’obbligo di Green Pass è esteso ai corsi di formazione privati svolti in presenza.