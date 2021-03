Decreto Sostegni, Draghi: «Questo è un anno in cui i soldi non si chiedono, si danno» | Password Magazine

«Questo è un anno in cui non si chiedono soldi, si danno». Così il premier Mario Draghi ieri alla conferenza stampa sul Decreto Sostegni, affiancato da Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando.

Un’operazione da 32 miliardi con erogazioni di contributi a imprese, lavoro e aiuti contro la povertà già da l’8 aprile per chi avrà presentato domanda e 11 miliardi pronti ad entrare nell’economia nel mese di aprile: «Il decreto – ha detto Draghi -. è una risposta significativa molto consistente alle povertà, al bisogno che hanno imprese e lavoratori. Una risposta parziale ma il massimo che abbiamo potuto fare all’interno di questo stanziamento».

Secondo le stime del Governo, la platea coinvolgerà circa 800mila professionisti, iscritti alle gestioni separate delle diverse Casse previdenziali, oltre a 3 milioni di piccole e medie imprese.

Potranno presentare richiesta per questi sostegni i soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro.

Gli aiuti, come scrive il Corriere della Sera, dovrebbero andare da un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche, a 3mila euro per le partite Iva, fino a un massimo 150mila euro per le imprese (anche artigiane), con 5 fasce percentuali in base al reddito.

Prevista anche la cancellazione delle vecchie cartelle esattoriali fino a 5mila euro tra il 2000 e il 2010 (anziché 2015) e solo per chi rientra in un tetto di reddito di 30mila euro.

Per il sostegno alle attività d’impresa di specifici settori, sono inoltre previsti: un Fondo per il turismo invernale; l’aumento da 1 a 2,5 miliardi dello stanziamento per il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti; la proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione fino al 30 aprile 2021. Per il sostegno alle imprese, è inoltre previsto un intervento diretto a ridurre i costi delle bollette elettriche.