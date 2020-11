«Degrado del sottopasso pedonale via Marconi, a quando la messa in sicurezza?» | Password Magazine

JESI – Degrado al sottopasso ferroviario di via Marconi. Il capogruppo del PD Jesi Andrea Binci deposita un’interrogazione da discutere per il prossimo Consiglio comunale.

«Premesso che di recente l’Amministrazione comunale sta interloquendo con le Ferrovie (RFI) per lo spostamento della stazione delle autocorriere nel piazzale antistante la stazione» il consigliere chiede alla Giunta «se è vero che nell’ambito dell’interlocuzione con RFI per la riqualificazione della stazione e spostamento del capolinea delle autocorriere, si andrà ad intervenire soltanto su un solo sottopasso ferroviario, oppure c’è la possibilità di recuperare e mettere in sicurezza anche il sottopasso di Via Marconi».

L’altro sottopasso è quello che collega la stazione di Jesi al parcheggio scambiatore per cui «nell’ultimo consiglio comunale si è detto – afferma il consigliere – si potrebbe prevedere la messa in sicurezza».

«Finora si è parlato solo del sottopasso del parcheggio scambiatore, ma anche il sottopasso di Via Marconi ha la sua importanza per i pedoni» precisa Binci, anche se puntualizza «versa ormai da molti anni in condizioni pietose e da parecchi anni non si interviene per una sua ristrutturazione e messa in sicurezza».