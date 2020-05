Deleghe ex assessore Lenti assegnate ai consiglieri Angeletti, Baleani e Cioncolini

JESI – Riassegnate le deleghe dell’ex assessore Paola Lenti, revocate dal primo cittadino a inizio 2020 e finite sul tavolo della Giunta. Il sindaco Massimo Bacci, durante il Consiglio comunale di oggi, ha comunicato di aver ripartito gli incarichi tra tre consiglieri di maggioranza. In particolare, gli orti urbani sono stati assegnati a Sandro Angeletti, rapporti con formazione e mondo scolastico a Tommaso Cioncolini, associazionismo, volontariato e terzo settore a Matteo Baleani. Saranno questi due ultimi, in particolare, a collaborare per portare avanti il progetto Volontarja, manifestazione che avvicina i giovani al mondo del volontariato e che pertanto potrà avere un suo proseguimento. Si risolve così la questione della riassegnazione delle deleghe, discussa anche in sede di commissione Controllo e Garanzia, e oggetto di preoccupazione da parte delle associazioni del terzo settore che temevano per il futuro del percorso avviato e condiviso con l’ex assessore.