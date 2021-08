Di nuovo allarme incendio a Tabano, il secondo in una settimana | Password Magazine

JESI – È divampato un incendio alle ore 15 circa di oggi nei pressi della chiesa di Santa Maria Assunta di Tabano. Il rogo ha bruciato 300 mq di area tra scarpata, piazzale e annesso della chiesa, danneggiando alcuni arredi come fioriere e vasi. Se non fosse stato per il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, le fiamme avrebbero potuto raggiungere il vicino ristorante e le abitazioni. Colpita invece la vegetazione: bruciate alcune piante di olivo e querce che si trovavano sulla scarpata.

Si tratta del secondo incendio in meno di una settimana nella stessa zona.

Sono tempestivamente intervenuti con tre mezzi i vigili del fuoco che hanno circoscritto e spento il rogo. Si indaga sulle origini.

I vigili del fuoco raccomandano prudenza: incendi come questi sono spesso causati da inciviltà, piuttosto che da una mano criminosa, soprattutto quando si ha a che fare con alte temperature come quelle che stiamo vivendo in questi giorni. Anche un mozzicone di sigaretta, la polvere di un sigaro, del fogliame a terra o in generale l’incuria dell’ambiente, unito a caldo e vento, possono fare da innesco. Le indagini sono affidate ai carabinieri forestali.